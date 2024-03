Krystyna Pawłowicz pomyliła niedziele! Co za wpadka

Krystyna Pawłowicz znów wywołała poruszenie w Internecie. Dziś, czyli w niedzielę 17 marca, umieściła w serwisie X wpis o Niedzieli Palmowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Niedziela Palmowa wypada za tydzień, co nie omieszkali wytknąć jej internauci. Pawłowicz nie zamierzała jednak usunąć wpisu, ani przyznać się do drobnego błędu. Tak zripostowała kąśliwe komentarze:

„Nie szkodzi, że Niedziela Palmowa jest za tydzień, co przypominają mi tu niektórzy. Osobiście już teraz o tym myślę. Mogę, czy jest jakiś zakaz? Każdy niech się rządzi na swoim profilu” – skwitowała była posłanka PiS.

Krystyna Pawłowicz wielokrotnie podkreśla publicznie swoje przywiązanie do kościoła. Kilka dni temu – również w serwisie X – apelowała do uczestnictwa w mszy świętej w intencji „obrony prawa i Krajowej Rady Sądownictwa”. Podkreśliła przy tym, że mszę zamówili "pielgrzymi z Poznania, Lublina i Warszawy, którzy poparli na listach sędziów wybranych do KRS". Mszę ostatecznie odwołali jezuici, którzy nie zgodzili się na to, by kościół był przestrzenią do uprawiania politycznej walki.

