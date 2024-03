Była koleżanka przesłucha Jarosława Kaczyńskiego! Będzie ogień?

Praca we wszystkich sejmowych komisjach wre. Obecnie największe emocje zdaje się wzbudzać ta do spraw Pegasusa, a to z powodu powołanych świadków, w tym byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry czy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To właśnie ten drugi polityk stawi się na przesłuchanie w południe 15 marca.

Warto przypomnieć, że jedną z osób, która będzie mu zadawać pytania, jest jego była koleżanka - Joanna Kluzik-Rostkowska. Posłanka zna prezesa od 21 lat, a ich znajomość zaczęła się w czasach, gdy razem pracowali w "Tygodniku Solidarność".

- Sytuacja z Kaczyńskim jest taka, że my się znamy bardzo wiele lat. Poznaliśmy się w Tygodniku Solidarność, gdzie był bardzo dobrym szefem - bo w ogóle nie wtrącał się w prowadzenie pisma - mówiła w RMF FM.

Była także pracownicą warszawskiego ratusza, gdy prezydentem miasta był Lech Kaczyński. Jako posłanka PiS była także wiceminister i ministrem pracy. Była także jedną z posłanek, które zyskały przydomek "aniołków Kaczyńskiego". Wystąpiła także w wizerunkowej kampanii telewizyjnej PiS. Joanna Kluzik-Rostkowska była także szefową kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego.

Sama zainteresowana bardzo często wypowiadała się na temat swojego kolegi bardzo ciepło, a wiele osób było pod wrażeniem jej pogodnego i subtelnego usposobienia. Ostatecznie jednak Joanna Kluzik-Rostkowska opuściła szeregi PiS, gdy została wykluczona za "szkodzenie partii".

- Ostatni raz rozmawiałam z Kaczyńskim w roku 2010, więc trudno mi powiedzieć jakim dzisiaj jest człowiekiem. Powinien jednak ponieść odpowiedzialność karną za to, co robi z Polską - opisała w RMF FM.

Dziś jest posłanką KO, która nie stroni od krytyki Jarosława Kaczyńskiego. Ponadto jest członkiem sejmowej komisji śledczej do spraw wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Zapowiada się gorąca atmosfera!

