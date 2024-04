Buty, ubrania, rachunki i prywatna opieka zdrowotna. Tak emeryci wydają swoje trzynastki

zachęcamy do oglądania

Seniorzy dostają trzynastkę

Wprowadzone przez rząd PiS dodatkowe świadczenie – tzw. trzynastka - pozwala wielu seniorom poczuć ulgę w kwietniowych wydatkach. W tym roku świadczenie to wynosi 1780,96 zł brutto, ale wypłaty na rękę będą nieco niższe, ponieważ od kwoty brutto z ZUS pobrana zostanie zaliczka na podatek dochodowy, a także składka zdrowotna.

Z badań przeprowadzanych w ostatnich latach wynika, że seniorzy przeznaczają swój wiosenny dodatek przeważnie na pokrycie kosztów utrzymania. Potwierdzają to także nasze rozmowy z seniorami. – Zapłacę podatki za dom, ubezpieczenie samochodowe i ureguluję rachunki za prąd i gaz – mówi nam Alicja Figurska (80 l.) z Siedlec. Inna emerytka z Mazowsza, zaplanowała remont mieszkania. - Po drugie, chcę dołożyć do mebli, bo te które mam, należy już wymienić. A jak coś zostanie, to przeznaczę na wyjazd wakacyjny – opowiada Krystyna Wołosz (77 l.).

Opłacę leczenie

Andrzej Kicka (67 l.) z miejscowości Mordy:

Z niecierpliwością czekałem na trzynastą emeryturę, bo mam wiele zaległości w leczeniu. Choruję na płuca i stale muszę bywać u lekarzy, ale nie zawsze mogę się do nich dostać na ubezpieczenie. Trzynastkę wydam na prywatne wizyty lekarskie i leki, które nie zawsze mogę kupić z miesięcznej emerytury.

Zapłacę podatek i rachunki

Alicja Figurska (80 l.) z Siedlec

Cieszę się z trzynastej emerytury, bo dzięki niej załatam tzw. dziury. Zapłacę podatki za dom, ubezpieczenie samochodowe oraz ureguluję rachunki za prąd i gaz. Specjalnie zwlekałam z niektórymi opłatami, by zrobić je z trzynastki, a nie obciążać budżetu, który mam na miesiąc.

Kupię ubrania i buty

Wacław Zbieć (87 l.) z Siedlec

Swoją trzynastą emeryturę wydam na bieżące zakupy, wyjdę na miasto do sklepów i będę myślał, co może mi się przydać. Chciałbym bardzo dużo kupić, ale środki z trzynastki są ograniczone. Na pewno sprawię sobie jakieś nowe ubranie i buty.

Mały remont i wyjazd

Krystyna Wołosz (77 l.) z Mazowsza

Względem trzynastej emerytury mam duże plany i pewnie nie wystarczy mi na wszystko. Po pierwsze przeznaczę te pieniądze na niewielki remont mieszkania. Po drugie chcę dołożyć do mebli, bo te które mam, należy już wymienić. Jak coś zostanie, to przeznaczę na wyjazd wakacyjny, który planuję.

