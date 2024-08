Burza w sieci po wpisie Tuska o Nord Stream. „Wojownik klawiatury”

Lawina komentarzy po wpisie Tuska

"Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2. Jedyne co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho" - napisał w sobotę Donald Tusk na platformie X. To odpowiedx szefa rządu na zarzuty amerykańskiej i niemieckiej prasy, według których za wybuchami na Nord Stream 1 stoją Ukraińcy, a wszystko miało odbywać się w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą - pisze serwis wp.pl

Wpis szefa rządu wywołał prawdziwą burzę w sieci. Tuskowi odpowiedział m.in. były premier Mateusz Morawiecki, który we wpisie zamieścił definicję "Keyboard Warrior", czyli osoby publikującej agresywne i gniewne wpisy w sieci oraz lubiącej się wdawać w internetowe dyskusje.Natomiast szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera napisał:

"Zła wiadomość dla adresatów: w Polsce panuje w tej sprawie jednomyślność"

Post Donalda Tuska skomentowała również Beata Szydło: "Tusk ostro o sobie" - krótko podsumowała była premier. skomentowała była premier Beata Szydło."Niemcy się zgodzili na ten wpis?! "- napisał z kolei jeden z liderów Konfederacji Konrad Berkowicz.

