Sedno Sprawy 04.06.2024

Budka nie gryzie się w język i zarzuca ludziom Morawieckiego wyprowadzanie potężnej kasy

JP 12:16

Borys Budka uważa, że afera wokół firmy "Red is Bad" i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, może być większa niż sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Były szef PO nie owija bawełnę i miota mocne oskarżenia. - Czy tutaj pan Mateusz Morawiecki jest w stanie wytłumaczyć się jakim cudem jego kolega z banku został obsadzony właśnie do tej Agencji i jego decyzjami wyprowadzano setki milionów złotych, które trafiały do człowieka, który na nagraniach CBA mówi wyraźnie, że zorganizował sobie już życie w Hiszpanii, chce uciec z Polski - mówi w "Sednie Sprawy" Budka.