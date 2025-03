Brutalna prognoza generała Skrzypczaka: "Bez wsparcia USA Ukraina nie wytrzyma dalej jak do lipca"

Chce zmusić Zełenskiego do ustąpienia

Po wcześniejszych doniesieniach medialnych, we wtorek Biały Dom potwierdził informację, że pomoc wojskowa USA dla Ukrainy została wstrzymana. - Ukraina jest w stanie wytrzymać do końca czerwca - mówi nam generał Waldemar Skrzypczak. Były dowódca wojsk lądowych dodaje, że Donald Trump chce zmusić swoją decyzją do ustąpienia Wołodymyra Zełenskiego, albo do zawarcia pokoju na podyktowanych przez siebie warunkach. - Jeżeli Ukraina nie będzie miała czym walczyć to będzie musiała się ugiąć. Dlatego trzeba pilnie zwołać szczyt NATO. Pozwoli to zdefiniować nam co dalej z sojuszem i co nas czeka. Największe problem dzisiaj ma Ukraina, ale konsekwencje poniesiemy też my - twierdzi wojskowy.

Putin ma wiatr w żagle dzięki Trumpowi

Skrzypczak pytany co będzie w najbliższych tygodniach problemem Ukrainy mówi. - Najszybciej skończy się amunicja, bo sprzęt oni mają. Gównie amunicja artyleryjska, która jest najbardziej zużywana. Putin zrobi wszystko, żeby do końca wydoić armię ukraińską. Dzięki Trumpowi ma wiatr w żagle- wyjaśnia generał. Czy Europa jest w stanie wypełnić lukę po USA? - Europa już jest wyczyszczona. Nie jest w stanie pomóc Ukrainie. Mamy wielki problem, z którym nie będziemy sobie w stanie poradzić w tym roku. Nasze możliwości produkcyjne są ograniczone - mówi Waldemar Skrzypczak.

