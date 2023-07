Ujawniamy, ile Brudziński wpłacił na konto PiS. Zawrotna kwota!

Z rejestru wpłat na konto PiS wynika, ze to obecny szef sztabu wyborczego PiS regularnie dzieli się swoimi pieniędzmi z partią. Ostatni przelew, na kwotę trzech tysięcy złotych wykonał niespełna tydzień temu. -Dla mnie to oczywiste, że powinno się wspierać swoje środowisko polityczne, ważne, żeby to było robione transparentnie, a nie w reklamówkach – mówi nam Joachim Brudziński. Okazuje się, że tak robią też europosłowie PO, choć przelewają mniejsze kwoty. Janusz Lewandowski (72 l.) 3 tysiące złotych, a Magdalena Adamowicz (50 l.) 10 i pół tysiąca. Innych, niż Brudziński, zarabiających przecież krocie, europosłów, próżno szukać w rejestrze. - Z całą pewnością również będę wspierać partię. Wpłacałam już na inne kampanie. Ile tym razem? Muszę się jeszcze zastanowić – tłumaczy się Elżbieta Rafalska (68 l.), była minister pracy. Partię wesprze też Ryszard Czarnecki. - Jeszcze nie wiem, jakie to będą pieniądze. To oczywiste, że europosłowie będą wspierać macierzysta formację, tak jak bogaci przedsiębiorcy wpłacają na Platformę – twierdzi Czarnecki. A my zapytaliśmy eksperta, czy to etyczne działania. -To trochę problematyczne. Sprawia wrażenie, że politycy działają nie tylko na rzecz interesu publicznego, ale wspierają partię. Na poziomie prawno-technicznym, oczywiście nic złego nie widzę. Co innego, kiedy partie wspierają władze spółek skarbu państwa, to już bulwersujący proceder – wyjaśnia nam Krzysztof Izdebski, prawnik z Fundacji Batorego.

