Broń, zegarki, jacht, szable. Oto majątki polityków. Posłanka KO ma aż 10 mieszkań!

Jednymi z bardziej walecznych polityków w swoich obozach są Zbigniew Ziobro (53 l.) i Roman Giertych (52 l.) Nie powinno więc dziwić, że w swoich oświadczeniach majątkowych wykazali broń. Pierwszy palną, a drugi białą. Tadeusz Woźniak (63 l.) z PiS ma spokojniejsze hobby, zbiera znaczki i monety. Nie wycenił swojej kolekcji. Wiadomo tylko, że mógłby za nią dostać więcej niż 10 tysięcy złotych, bo Kancelaria Sejmu wymaga, by do oświadczeń wpisywać mienie warte co najmniej taką kwotę.

Z kolei Małgorzata Niemczyk (54 l.) z Koalicji Obywatelskiej zdaje się kolekcjonować mieszkania. W oświadczeniu majątkowym wykazała posiadanie aż 10 takich nieruchomości. Wielu parlamentarzystów posiada cenne obrazy. Np. profesor Piotr Gliński (69 l.) z PiS może cieszyć oko dziełem Edwarda Dwurnika. Obraz „Wesołych Świąt” wycenił na 50 tysięcy złotych. Trzy razy tyle warte jest złoto Stanisława Tyszki (44 l.) z Konfederacji. - To ochrona oszczędności przed utratą wartości pieniądza, od tego co robią banki centralne – mówi nam polityk.

Z kolei Łukasz Schreiber (36 l.) z PiS posiada cenną bibliotekę z tysiącem książek. - Byłoby ich więcej, gdybym części nie rozdał. Połowa pozycji dotyczy starożytnego Rzymu. Najcenniejsza to chyba pierwsze wydanie w języku polskim mów i listów Cycerona. Te pięć tomów wartych jest co najmniej kilka tysięcy. - opowiada nam polityk.

