Brejza w furii zapowiada spotkanie z Kaczyńskim. Zapomniał, że ten jest w szpitalu

co wiadomo?

Brejza ostro o Kaczyńskim: "Oskarżał mnie o straszne przestępstwa"

Poseł KO opublikował nagranie na platformie X, w którym jasno daje do zrozumienia, że zamierza rozliczyć Kaczyńskiego za jego słowa. Brejza podkreśla, że były premier rzekomo oskarżał go o „straszne przestępstwa” i zapowiada, że podczas komisji immunitetowej ujawni kulisy całej sprawy.

– Dojdziemy dziś do prawdy! Razem z @Dorota_Brejza o 12:00 spotykamy się z J. Kaczyńskim na komisji immunitetowej. Zweryfikujemy jego oszczerstwa (rzekome podstawy do atakowania mnie #Pegasus w dwóch kampaniach wyborczych w 2019 r.) – napisał Brejza w swoim wpisie.

W nagraniu poseł KO dodaje, że liczy na to, iż prezes PiS opuści szpital na to spotkanie. Czy to realne oczekiwanie, czy polityczna zagrywka? Jarosław Kaczyński zostaje w szpitalu. Mamy potwierdzenie z PIS.

Kaczyński w szpitalu. Czy pojawi się na komisji?

Prezes PiS od kilku dni przebywa w szpitalu w Lublinie, gdzie poddaje się badaniom. Jak zapewniają politycy jego ugrupowania, Kaczyński ma się dobrze, ale jego udział w komisji immunitetowej stoi pod dużym znakiem zapytania.

Mimo to Brejza publicznie wyraża nadzieję, że lider PiS zdąży opuścić szpital i stawi się na posiedzeniu. W innym wypadku konfrontacja może okazać się jednostronnym oskarżeniem bez możliwości odpowiedzi. Jarosław Kaczyński sam skierował pismo do komisji.

Sprawa Pegasusa znów w centrum uwagi

Krzysztof Brejza od dawna zarzuca PiS wykorzystywanie systemu Pegasus do inwigilacji politycznych przeciwników. Sam twierdzi, że był podsłuchiwany w 2019 roku, a zdobyte w ten sposób, a materiały miały posłużyć do ataków na niego i jego rodzinę.

Jarosław Kaczyński wielokrotnie zaprzeczał tym oskarżeniom i bagatelizował sprawę, sugerując, że działania służb były zgodne z prawem. Brejza natomiast nie zamierza odpuścić – jego dzisiejsze wystąpienie na komisji ma być kolejnym etapem walki o wyjaśnienie afery.

Pytanie tylko, czy konfrontacja rzeczywiście dojdzie do skutku. Jeśli Kaczyński pozostanie w szpitalu, Brejza stanie przed kamerami bez głównego adresata swoich oskarżeń. Czy to umniejszy jego przekaz, czy raczej pozwoli mu na ostrzejszą krytykę PiS? Przekonamy się już wkrótce.

Poniżej galeria zdjęć: Jarosław Kaczyński wraz z delegacją PiS złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości.

Autor:

Dojdziemy dziś do prawdy! Razem z @Dorota_Brejza o 12:00 spotykamy się z J. Kaczyńskim na komisji immunitetowej, zweryfikujemy jego oszczerstwa (rzekome podstawy do atakowania mnie #pegasus w 2 kampaniach wyborczych 2019). pic.twitter.com/PWTVDkZCYM— Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) February 21, 2025

2025_02_20_Express Biedrzycki Karol Wójcicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.