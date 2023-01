Brat Sławomira Mentzena wchodzi do polityki! "Chcę masakrować lewaków"

Ziobro wystosował list do Dudy. Mówi o podważaniu uprawnień prezydenta i przemocy

Tomasz Mentzen wchodzi do polityki. Start w prawyborach

Tomasz Mentzen, prywatnie brat Sławomira Mentzena idąc w ślady brata - wchodzi do polityki. Jest członkiem partii Nowa Nadzieja (dawniej KORWiN) i ma w planach start w prawyborach do listy Konfederacji w wyborach do Sejmu.

W związku z kiełkującą karierą polityczną Tomasz Mentzen - za pośrednictwem mediów społecznościowych - opublikował swój pierwszy spot wyborczy. Wideo ma zachęcić do oddania na niego głosu w prawyborach, które odbędą się 20 stycznia 2023 roku w Hotelu Copernicus w Toruniu o 19:00.

"Życia nie oszukam, jeżeli chcę przywrócić w Polsce normalność, to muszę najpierw wygrać prawybory Nowa Nadzieja w Toruniu. Jestem jednym z czterech kandydatów, dlatego bardzo proszę o Państwa poparcie. Aby wziąć udział w głosowaniu należy do 16 stycznia zarejestrować się przez formularz (link w komentarzu) oraz wpłacić 20 zł darowizny na Nową Nadzieję. Prawybory odbędą się 20 stycznia o 19:00 w Hotelu Copernicus w Toruniu. Po prawyborach spotykamy się na afterparty w Pubie Mentzen" - poinformował na Facebooku Tomasz Mentzen.

Kontrowersyjny spot wyborczy. "Chcę masakrować lewaków"

Spot wyborczy nawiązuje do znanej sceny z filmu "Chłopaki nie płaczą" w której jeden z bohaterów tłumaczy swojemu towarzyszowi "jak trzeba żyć".

Odpowiadając na postawione przez siebie pytanie "co chce w życiu robić" Tomasz Mentzen odpowiada "masakrować lewaków" a jako zawód, który mu to umożliwi wymienia bez wahania - zawód posła.

W spocie wyborczym wystąpił gościnnie brat aspirującego polityka - Sławomir Mentzen, prezes partii Nowa Nadzieja.

