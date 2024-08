i Autor: Pexels/ Pavel Danilyuk

Konflikt w rządzie o świadczenie

Branża pogrzebowa apeluje o wyższy zasiłek. "Nisza na urnę kosztuje 20 tys. zł!"

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (40 l.) chce, żeby zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4 do 7 tys. zł. Tymczasem minister finansów zapowiedział, że świadczenie wzrośnie do 6450 zł. Za to nie pochowamy godnie naszych bliskich. – Apelujemy o podwyżkę do 8 tys. zł – mówi nam Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.