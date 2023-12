Boże Narodzenie 2023 nadal z wyrzeczeniami. Ale tym razem można sobie pozwolić na prezenty

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wraca do TVP! [RELACJA NA ŻYWO, 22.XII]

Karp najdroższy w historii

Inflacja zaczyna powoli spadać. Wskaźnik wzrostu cen wyniósł w listopadzie 6,6 proc., ale z powodu drożyzny w I połowie roku, inflacja w całym roku będzie dwucyfrowa. Według szacunków Narodowego Banku Polskiego ceny w tym roku wzrosły średni o 11,4 proc. Najbardziej zdrożała jednak żywność, bo ceny wielu produktów są wyższe o jedną piątą. Odczuliśmy to kupując m.in. karpia. Za kilogram płatów tej ryby ze skórą ubiegłym roku płaciliśmy 45-60 zł. W tym roku karp kosztował nawet 70 zł. Drożej kosztowało też przygotowanie pierogów z kapustą i grzybami, ponieważ zdrożały mąka i pieczarki (na grzyby leśne stać tylko bogaczy).

Staniały zabawki

Z raportu „Świąteczny portfel Polaków 2023”, przygotowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że przeciętny Polak zamierzał wydać na zakupy spożywcze 607 zł. To o 4 proc. więcej niż rok temu. Biorąc po uwagę duży wzrost cen żywności, zrobiliśmy nieco mniejsze zakupy niż przed rokiem. Do oszczędzania na świątecznych sprawunkach przyznało się 64 proc. ankietowanych. Odsetek oszczędzających zmniejszył się w porównaniu rokiem 2022 (74 proc.), ale wciąż jest on wysoki.

- Sytuacja gospodarcza poprawia się, bo od trzech miesięcy wynagrodzenia wreszcie rosną, lecz nadal jesteśmy w kryzysie i nic dziwnego, że nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na wszystko, co chcielibyśmy kupić – tłumaczy ekonomista Marek Zuber. Na pewno w tym roku nie sposób zaoszczędzić na żywności oraz np. na choince, ale tańsze są produkty z importu. - Staniały np. zabawki, które dajemy dzieciom na prezent. Jest to zasługa umacniającego się kursu złotego, po dużym spadku wartości naszej waluty w ubiegłym roku – dodaje Zuber.

Przykładowe ceny produktów w grudniu 2023 r.

choinka 1,5 m - 50 zł

karp (płaty ze skórą) 1kg - 70 zł

pieczarki 1 kg - 12,70 zł

chleb pszenny 1 kg - 7,30 zł

schab bez kości 1kg - 24 zł

mąka pszenna 1 kg - 4,10 zł

jajka 10 sztuk (klasa 3) - 8,70 zł

sok jabłkowy 1l - 4,60 zł

pomarańcze 1 kg - 8,40 zł

