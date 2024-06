Wyniki wyborów do europarlamentu 2024. Znamy wyniki exit poll. Kto zostanie europosłem? Oto podział mandatów

Borys Budka "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w okręgu śląskim

Borys Budka, który po wyborach w październiku w 2023 roku został ministrem aktywów państwowych, postanowił kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polityk wystartował z okręgu numer 11, który obejmował województwo śląskie. Były szef Platformy Obywatelskiej był tam "jedynką" na liście. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Mirosława Nykiel, Łukasz Kohut, Krystyna Szumilas, Wojciech Król, Katarzyna Stachowicz, Bartłomiej Sabat, Grażyna Kulig, Przemysław Witek oraz Krzysztof Gadowski. Z tego samego okręgu o mandat europosła ubiegali się również znani politycy: Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Maciej Konieczny, Janusz Korwin-Mikke czy Michał Gramatyka.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Borys Budka z mandatem?

Borys Budka w przeszłości kilka razy startował do Sejmu i za każdym razem udawało mu się zdobyć taką liczbę głosów, która pozwalała mu zasiadać w parlamencie. Czy podobnie było 9 czerwca, kiedy w Polsce odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego? Na ten moment jeszcze nie wiadomo, jakie były dokładne wyniki - wciąż czekamy na oficjalne dane z Państwowej Komisji Wyborczej. Jednak pierwsze exit poll mówią o tym, że wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała KO. Borys Budka zgodnie ze wstępnymi wynikami uzyskał mandat.

Frekwencja podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na oficjalne wyniki oraz dane o frekwencji musimy jeszcze poczekać, ale podczas konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej dowiedzieliśmy się, że frekwencja na godzinę 17 wyniosła 28,2 proc.