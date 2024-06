Bolesny cios dla Kaczyńskiego! To nagle wyszło na jaw. Nie ma odwrotu

Komornik wszedł na konto Macieja Wąsika. O co chodzi?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński z pewnością nie będzie zadowolony z tego, że rząd Donalda Tuska zamierza jeszcze bardziej dokręcić polityczną śrubę obecnej opozycji. Polityk KO Roman Giertych podczas zorganizowanej konferencji prasowej mówił o konieczności dokładnego rozliczenia rządów PiS, ponieważ jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość organizowało zabór majątku narodowego „jako zorganizowany plan”. Jak dodał, ten plan był „popierany i chroniony przez najwyższe władze państwowe i polityczne”. To jest sytuacja bez precedensu w historii któregokolwiek z krajów UE, aby prokuratura zauważyła działanie zorganizowanej grupy przestępczej na czele prokuratury i na czele ministerstwa sprawiedliwości – powiedział Roman Giertych. – Dlatego musi być stosowna reakcja ze strony polskiego parlamentu – dodał i zapowiedział kroki, które mają „przyśpieszyć” rozliczenie PiS, które jego zdaniem idą zbyt wolno.

– Będziemy zachęcać nasz rząd, aby uznać, iż ustawy uchwalone przez PiS w celu utrwalenia ich władzy są, jeżeli dotykają materii konstytucyjnej, w oczywisty sposób niekonstytucyjny – przekazał Giertych i odniósł się również do nieprawidłowości w prokuraturze za poprzedniego rządu. – Będziemy się domagać tego, by nastąpiło realne rozliczenie tych, którzy przez osiem lat wysługiwali się władzy w ten sposób, jak obserwowaliśmy na taśmach pana Mraza – mówił.

– Będziemy rozmawiać o tym wszystkim w piątek z panem ministrem Bodnarem i będziemy inicjować w tym zakresie stosowne uchwały, które zobligują kierownictwo Prokuratury Krajowej do realnego rozliczenia tych prokuratorów, którzy brali udział w budowaniu autorytarnego państwa PiS – stwierdził poseł KO. – Będzie naszą propozycją, by rozliczeniami PiS zajęła się Prokuratura Krajowa w Warszawie, ale działająca w osobnym budynku Uważamy, że przecieki są nieuniknione, jeżeli prokuratorzy będą pomieszani z tymi, którzy współpracowali z panem Ziobrą. To musi być osobny budynek, właściwie zabezpieczony – mówił Roman Giertych.