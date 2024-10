i Autor: PAP

Wypadek na A1

Bodnar chce ekstradycji Sebastiana M. Sprawca wypadku zagranicą

Sebastian M. podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, zbiegł do Dubaju, gdzie przebywał przez pewien czas w areszcie. Według mediów uzyskał później status rezydenta kraju. Adam Bodnar zapewnił, że zrobi wszystko, by doprowadzić do skutecznej ekstradycji lub deportacji Sebastiana M.