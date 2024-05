Błaszczak ws. immunitetu szefa PiS: obrzydliwe prowokacje są gloryfikowane, a próby walki z nimi - karane

Błaszczak o immunitecie Kaczyńskiego

"Obrzydliwe prowokacje wymierzone w Jarosława Kaczyńskiego i wszystkie osoby, które straciły bliskich w Smoleńsku są gloryfikowane przez rządzących, a próby walki z tymi prowokacjami są karane. To białoruskie standardy i okrucieństwo" - napisał w środę Błaszczak na platformie X, dołączając do wpisu publikację rmf24.pl. Tak polityk odniósł się do informacji portalu rmf24.pl, według którego do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Powodem jest - podał portal - wykroczenie polegające na zniszczeniu i kradzieży wieńca sprzed Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej, do którego doszło podczas obchodów rocznicy katastrofy 10 kwietnia 2024 roku w Warszawie.

Sprawy w swych wypowiedziach i komentarzach nie pomijają także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Anita Czerwińska napisała: "Informacja dla barbarzyńców od podłych prowokacji: NIE ma i NIE będzie zgody na tak zdziczałe zachowanie! I nigdy nie pozostanie to bez naszej reakcji!". Z kolei Michał Dworczyk opublikował na platformie X wpis takiej treści: "Kiedy nie ma chleba potrzebne są igrzyska".

Sprawą immunitetu Jarosława Kaczyńskiego ma zająć się sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych.

