Błaszczak w opałach. Takich złych wieści dawno nie widział

Zapraszamy do oglądania.

Petru chce się przykleić do Tuska. Planuje startować w wyborach do Senatu

W PiS zamówili sondaż o 800 plus. "Prezes się uśmiechnął"

Mariusz Błaszczak z pewnością nie będzie zadowolony, gdy zobaczy wyniki tego sondażu. Aż 42 procent Polaków uważa, że szef MON powinien zrezygnować ze stanowiska, z kolei 40 procent pytanych jest zdania, że minister obrony narodowej powinien zostać na stanowisku. To wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Pod koniec kwietnia minister sprawiedliwości poinformował na Twitterze, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie szczątków obiektu powietrznego znalezionego w lesie pod Bydgoszczą. MON przekazało, że ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Resort zapewnił, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. 11 maja szef MON oświadczył, że "procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego". Zarzucił gen. Tomaszowi Piotrowskim, że nie poinformował jego ani odpowiednich służb o pocisku, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną.