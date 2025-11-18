Bielan o Tusku: "Niech przestanie być internetowym trollem i zachowuje się jak premier państwa, które musi przygotować się do obrony"

- Rząd zareagował późno na akty dywersji na kolei - uważa Adam Bielan. Zdaniem polityka PiS w całej sprawie pojawiło się też dużo dezinformacji, którą spowodowała niezrozumiała jego zdaniem zwłoka Donalda Tuska i jego ekipy. Eurodeputowany mówił też w "Sednie Sprawy" o tym czy Prawo i Sprawiedliwość straciło już dominującą pozycję na polskiej prawicy.

