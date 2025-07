Berek zapowiada rozmowy z ministrami. Dojdzie do spotkania Tuska i Nawrockiego?

Minister Berek podkreślił, że jego zadaniem będzie dostarczanie premierowi Donaldowi Tuskowi szczegółowych informacji na temat postępów w realizacji priorytetowych zadań. Jego rola ma polegać na monitoringu dynamiki prac i weryfikacji, czy projekty są realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

- Będę dostarczał premierowi wyselekcjonowane informacje, dobrze ilustrujące dynamikę prac i pokazujące, czy zadania priorytetowe są realizowane w takim tempie, na jaki się umówiliśmy - powiedział Berek w Radiowej Trójce.

Zaznaczył jednocześnie, że jego funkcja nie będzie ingerować w kompetencje premiera.

Ustalanie priorytetów i harmonogram działań

Minister Berek zapowiedział, że wraz ze swoim zespołem opracuje listę konkretnych zadań do zrealizowania, określając dla nich perspektywę czasową. Planowane jest wskazanie celów krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych.

- Określimy sobie perspektywę czasową. Będziemy w stanie i będziemy chcieli pokazać to, co jest do zrobienia w krótkim okresie, w średnim okresie i także w perspektywie dłuższej. Chcielibyśmy się umówić na listę konkretnych tematów, nieujmowanych jako bardzo ogólne hasła, tylko konkretne zadania, które są do zrealizowania. (...) Chcemy wybrać krótką listę spraw, które będziemy „dowozili” - wyjaśnił minister.

Berek poinformował, że będzie prowadził rozmowy z poszczególnymi ministrami w celu ustalenia priorytetów. O efektach tych rozmów rząd będzie informował opinię publiczną.

Związki partnerskie i Tusk-Nawrocki

W odpowiedzi na pytanie dotyczące ustawy o związkach partnerskich, minister Berek zapewnił, że rządowi zależy na uregulowaniu sytuacji osób, które nie są w związkach małżeńskich.

- Myślę, że to jest kwestia niedługiego czasu, w którym uda nam się w ramach koalicyjnych uzgodnień dojść do punktu, który nam pozwoli położyć projekt na stole i skierować go do Sejmu. Jest intencja, żeby ten projekt przygotować i uchwalić - powiedział Berek.

Pytany o termin spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem elektem Karolem Nawrockim, Berek stwierdził, że jest to kwestia decyzji obu stron.

Awans Radosława Sikorskiego

Minister Berek odniósł się również do podniesienia rangi szefa MSZ Radosława Sikorskiego do funkcji wicepremiera, argumentując to jego bogatym doświadczeniem i wzmocnieniem jego pozycji w relacjach międzynarodowych.

- To jest minister o doskonałym doświadczeniu, świetnie prowadzący sprawy zagraniczne, bardzo mocny partner merytoryczny dla rozmówców, z którymi się spotyka z całego świata i jego pozycja jako wiceprezesa Rady Ministrów wzmacnia go w tych relacjach i taki był też cel. Wzmacnia go to oczywiście także w relacjach do nas wewnątrz i to też było celem - powiedział Berek.

