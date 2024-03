Będzie zgrzyt w koalicji rządzącej?! Tusk ostro o Trzeciej Drodze! Wystarczyły mu dwa zdania

Ostatnio coraz głośniej o zgrzytach w koalicji rządzącej. Jedną z palących kwestii, które doprowadzając do wspomnianych nieporozumień jest sprawa aborcji. Przypomnijmy, że temat cały czas jest głośny, a będąc w USA Tusk został o niego zapytany podczas wywiadu. Szef polskiego rządu skomentował toczącą się w Polsce dyskusję na temat prawa aborcyjnego mówiąc wprost: - Mam zdecydowanie zdanie o prawie kobiet do aborcji, o decydowaniu o swoim zdrowiu, ciele i przyszłości, i zdania nie zmienię. Ja nie zrezygnuję. To co jest w mocy rządu – zrobimy. Przedstawiliśmy w Sejmie projekt, będziemy walczyć o możliwość legalnej, bezpiecznej aborcji do 12-nastego tygodnia. Czy zdobędziemy większość parlamentarną? Nie wiem. Ja wiem, że to ja zawsze za wszystko odpowiadam, nawet jeżeli faktyczną odpowiedzialność ponoszą inne osoby, to "wina Tuska" już mnie do tego przyzwyczaiła. Ja nie będę apelować o cierpliwość i spokój, bo ja też już ich nie mam. Będę robił wszystko, żeby pan Kosiniak i Hołownia nie przeszkadzali w tym procesie - stwierdził stanowczo.

Tymczasem inne zdanie w tej sprawie ma Trzecia Droga. Sam Szymon Hołownia, czyli lider Polski 205, wchodzącej w skład Trzeciej Drogi, na ostatnim spotkaniu z wyborcami mówił: - Mamy naprawdę świetny plan, mnóstwo rzeczy do zrobienia, mamy głębokie przekonania i wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi. Jednej rzeczy nam trzeba, a może dwóch: po pierwsze spokoju, a po drugie cierpliwości. (...) Musimy ze sobą rozmawiać. Nie możemy się na siebie drzeć, nie możemy się okładać, nie możemy pokazywać sobie środkowego palca, nie możemy być wobec siebie agresywni i źli, bo w przeciwnym razie (…) wszystko się rozpadnie. Staniemy się gorszymi ludźmi. Walcząc o lepszą sprawę, walcząc o dobro, wprowadzimy na świat więcej zła. Ten interes się nie opłaca - komentował.

Tusk ostro o Trzeciej Drodze! Mówi o zbliżających się wyborach i wskazuje "jedyne kryterium" w głosowaniu

Teraz Donald Tusk nagle zabrał głos na temat Trzeciej Drogi i przyznał, jak było z głosowaniem na tę formację w wyborach parlamentarnych. Wskazał, że część osób głosowała na nią ze względów taktycznych, by pozbawić PiS władzy, ale tego już koniec, teraz czas na nowe: - Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na Trzecią Drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania.

Co ciekawe, wpis o identycznej treści, zmieniona została jedynie KO na Lewicę, umieścił na platformie X Robert Biedroń: - Taktyczne głosowanie części zwolenników Lewicy na Trzecią Drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania.

