Beata Szydło zabrała głos po podziale w PiS. Wskazuje jasny cel. Chodzi o Tuska

Beata Szydło w nowym wywiadzie odniosła się do sytuacji na prawicy. Wiadomo, że ostatnio nad Prawem i Sprawiedliwością zebrały się czarne chmury, a w efekcie doszło do rozłamu - w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny złożony z polityków PiS, czyli Rozwój Plus z przewodniczącym Mateuszem Morawieckim. Zdaniem byłej premier nic nie jest stracone, a w przyszłość może dojeść jeszcze do konstruktywnej rozmowy, zresztą cel jest jeden: - Jeśli chodzi o współpracę z kolegami ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, teraz, jak słyszę w przyszłości partii, to wiedzą i oni i my, że w pewnym momencie trzeb będzie usiąść do stołu i zacząć rozmawiać. (...) Naszym celem jest odsunięcie Donalda Tuska od władzy, nie zrobimy tego podzieleni - przyznała Szydło podkreślając, że teraz jest wiele emocji wśród kolegów, które jednak opadną i wówczas wszyscy dojdą do porozumienia.

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Beata Szydło przyznała, że nie chce przesądzać, jak będą toczyły się wypadki, bo to decyzje autonomiczne kolegów, ale wierzy, że możliwa jest jeszcze przyszłoroczna wspólna lista wyborcza: - Ja wierzę w to, że nawet jeśli wystartują z innej listy, a być może ze wspólnej, to będziemy dalej rozmawiać o współpracy i powołaniu jednego rządu.

Co do osób, które zdecydowały się iść nową drogą Szydło nie widzi w nich niewłaściwych postaw: - Ja nie postrzegam moich kolegów, którzy zdecydowali się założyć stowarzyszenie jako osoby, które zdradziły poglądy czy zdradziły nasze założenia, te które są fundamentem Prawa i Sprawiedliwości. Wielu z nich bardzo długo pracowało w PiS. Są członkami od dawna.

Europosłanka zabrała też głos na temat samego Mateusza Morawieckiego, z którym tworzyła rząd: - Mateusz Morawiecki był wicepremierem w moim rządzie, ja byłam wicepremierem w rządzie Mateusza. Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba w tej chwili zachować naprawdę spokój i zobaczymy, w którym kierunku to się będzie rozwijało - oceniła.

Zaś na temat samych rozłamów powiedziała, że na tyle długo jest w Prawie i Sprawiedliwości, że niejedno już widziała i przeżyła, dlatego wie, co mogą przynieść takie podziały: - Jestem już wystarczająco długo w Prawie i Sprawiedliwości, żeby wspominać, żeby mieć w pamięci rozłamy, które przeżywaliśmy. I jedno wiem na pewno. Kiedy się w PiS dzieliło i kłóciło, to było w opozycji i nigdy nam to na dobre nie wychodziło. Kiedy potrafiliśmy się w 2015 roku zjednoczyć, Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że wszyscy zaczęli w jedną stronę iść i pracować. I wygraliśmy wybory - przyznała.

Jedno jest pewne, zdaniem Beaty Szydło nie jest dobrze, że prawica się dzieli: - Nie dobrze, że jest tyle ugrupowań, bo to jak widać powoduje tylko i wyłącznie rozdrobnienie i niestety nie przynosi pozytywnych efektów. Ale to naprawdę jest dopiero początek jakiejś drogi, więc zobaczymy w którym kierunku to pójdzie.

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