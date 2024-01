Beata Szydło przeanalizowała Donalda Tuska. Nie ma wątpliwości, do czego zmierza

Beata Szydło została zapytana, czy jej zdaniem Andrzej Duda podpisze się pod budżetem na ten rok. Stwierdziła, że to decyzja prezydenta i zaczęło mówić o ruchach premiera Donalda Tuska. Przypomnijmy, że rozważając ewentualne ruchy prezydenta w tym temacie szef rządu wspomniał o wcześniejszych wyborach.

- Jeśli nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób, żeby blokować możliwości funkcjonowania państwa i jeśli prezydent Duda, na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów – mówił Donald Tusk.

Beata Szydło uznała, że w ten sposób lider PO wprowadza jedynie zamęt,

- To, o czym mówił premier Tusk, próbując jakby zrzucić odpowiedzialność na pana prezydenta za to, czy Sejm powinien dalej funkcjonować czy nie, to jest tylko próba zaczepki politycznej. Tusk i koalicja są dzisiaj odpowiedzialni za to, co dzieje się w parlamencie, za to, co dzieje się w różnych instytucjach. To, co w tej chwili budzi ogromne zaniepokojenie i emocje czyli że próbuje się panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pozbawić możliwości udziału w pracach Sejmu to jest skandal – mówiła w Radiu Zet.

- Moim zdaniem Donald Tusk robi wszystko, żeby ciągle było zamieszanie i chaos, dlatego że nie realizuje swoich obietnic wyborczych, tego wszystkiego, co deklarował w czasie expose, bo przecież gdybyśmy spojrzeli na efekty tych prac to niewiele tam jest. Próbuje mącić i wszczynać chaos, bo wtedy może niszczyć instytucje państwa; to, co zaczęli już na początku tej kadencji – dodała.

Zdaniem europosłanki takie działania mają jeszcze jeden cel. - To dyscyplinowanie swoich koalicjantów – stwierdziła.

