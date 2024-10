Beata Szydło nie wytrzymała i ostro uderzyła w Donalda Tuska. "Ruszyła nagonka"

Pilny apel Tadeusza Rydzyka do wiernych! O co chodzi?

Beata Szydło wprost oskarżyła media i polityków sprzyjających Tuskowi o celowe działanie, mające na celu osłabienie społecznego zaufania do programu 800 plus. „Pretekst do dzisiejszej akcji dał – należy to podkreślić – rządowy raport” – zaznaczyła była premier, sugerując, że to celowa gra polityczna. Według Szydło, ta kampania medialna to nie przypadek, a zaplanowany ruch mający na celu zniszczenie programu, który od lat wspiera polskie rodziny.

Krytyka czy zaplanowana likwidacja?

„Obecny atak na 800 plus to nie jest zabawa publicystów, to jest zorganizowany hejt mający określony cel – zlikwidowanie programu 800 plus” – stwierdziła Szydło, wskazując na to, że działania opozycji mają na celu nie tylko podważenie społecznych programów PiS, ale także wstrzymanie wsparcia finansowego, które jest istotne dla wielu rodzin. W ocenie byłej premier, Tusk i jego stronnicy próbują zniszczyć to, co zostało zbudowane za rządów PiS.

Szydło: Obecna władza dąży do likwidacji

Na koniec swojego wpisu Beata Szydło nie zostawiła suchej nitki na obecnej władzy. „Obecna władza nie potrafi nic poza niszczeniem i likwidowaniem, dlatego 800 plus także nie przepuszczą” – podsumowała. Program 800 plus, będący rozszerzeniem popularnego 500 plus, od lat stanowił jeden z kluczowych elementów polityki społecznej PiS, a teraz – zdaniem Szydło – jest zagrożony.

Była premier wyraźnie podkreśliła, że programy takie jak 800 plus to nie tylko wsparcie finansowe, ale także fundament polityki prorodzinnej, na którym opierał się rząd PiS. Szydło uważa, że przeciwnicy polityczni chcą za wszelką cenę wyeliminować te programy, a bieżące ataki medialne mają doprowadzić do ich likwidacji. Jej zdaniem program 800 plus znalazł się na celowniku nowej władzy. Ale czy rzeczywiście mamy do czynienia z próbą jego likwidacji? Czy obecna nagonka na 800 plus to rzeczywisty plan polityczny, czy może jedynie element brutalnej walki o wpływy na scenie politycznej? Czy ataki medialne są zapowiedzią zmian, czy jedynie kolejną odsłoną konfliktu między rządzącymi a opozycją? I wreszcie – czy polskie rodziny powinny obawiać się o przyszłość wsparcia, które od lat było jednym z fundamentów polityki społecznej w Polsce?

Donald Tusk ledwie kilka dni temu chwalił się #800plus jako SWOIM osiągnięciem🙄, a tymczasem w sprzyjających Tuskowi mediach ruszyła nagonka na program #800plus. Pretekst do dzisiejszej akcji dał - należy to podkreślić - rządowy raport. Obecny atak na #800plus to nie jest zabawa…— Beata Szydło (@BeataSzydlo) October 21, 2024

