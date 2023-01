Spis treści

Bayraktar dla Ukrainy. "Polski" dron rozpoczyna służbę

"Polski" dron bayraktar już trafił na Ukrainę i rozpoczyna swoją służbę. Taką pozytywną wiadomością podzielił się na Facebooku Sławomir Sierakowski, publicysta "Krytyki Politycznej" i inicjator zbiórki. Zorganizował ją w połowie ubiegłego roku na portalu Zrzutka.pl. Aby kupić bayraktar, potrzeba było 22,5 mln zł. Ogromną kwotę udało się szybko zebrać. Na bayraktar dla Ukrainy zrzuciło się ponad 200 tys. osób osób. Zbiórkę udostępniono ponad 121 tys. razy. O swoich działaniach na rzecz zakupu bayraktara Sierakowski mówił m.in. w "Raporcie Złotorowicza", programie zastępcy redaktora naczelnego "Super Expressu" Jana Złotorowicza. - Nasza, łącznie wynosząca blisko 50 mln zł, pomoc dla Ukrainy (największa w historii!) trafi do wojska i najbardziej potrzebujących! A Pan Jacek, dla którego zebraliśmy 178 tys. zł, szybko dochodzi do zdrowia! Daliśmy radę!!! - nie kryje radości w swoim wpisie Sławomir Sierakowski.

Marik - tak nazywa się bayraktar dla Ukrainy

Jak poinformował Siekrakowski, bayraktar ma też swoje, nietypowe, imię. Nazywa się "Marik". Nazwa już widnieje na dronie w dwóch językach: polskim i ukraińskim. Imię dla bayraktara zostało wybrane jeszcze pod koniec 2022 roku. - Dron został ochrzczony i nosi imię "Marik". To na cześć Mariupola - informował wówczas w social mediach Sławomir Sierakowski.

Kochana Polsko Zbrojna, Bardzo dziękuję za cierpliwość i zaufanie! Dla zwykłej osoby (o ile nie jest ministrem obrony jak było na Litwie) przejście wszystkich procedur, formalności, podpisanie umów i zorganizowanie transportu poważnego uzbrojenia to jest droga cierniowa, ale się udało! I to szybciej niż Leopardy 😉 Rząd Ukrainy właśnie opublikował komunikat, że nasz Bayraktar jest już w Ukrainie i wchodzi do służby wojskowej! Nazywa się Marik, tak jak chcieli uchodźcy z Mariupola - napisał na Facebooku Sierkowski.

Jak działa bayraktar? Turecki dron pomoże Ukrainie

Bayraktary to tureckie drony. Te bezzałogowce służą m.in. do przeprowadzania rozpoznania, naprowadzania artylerii, a także do bezpośredniego atakowania przenoszonymi bombami. Ma 6,5 metrów długości, a rozpiętość jego skrzydeł to 12 metrów. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin, średnia prędkość przelotowa drona to 130 km/h, a maksymalna - 220 km/h.