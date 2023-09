Bartosz Romowicz jedynką Trzeciej Drogi na Podkarpaciu. To on zakazał podręcznika do HiT

Kim jest Bartosz Romowicz – jedynka Trzeciej Drogi na Podkarpaciu?

Burmistrz Ustrzyk Dolnych startuje z listy Trzeciej Drogi i jest jedynką w okręgu nr 22 (Krosno). Do tej pory dał się poznać z ostrej krytyki podręcznika do nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość, a także sporu z ministrem Czarnkiem.

Przypomnijmy, że sprawa z kontrowersyjnym podręcznikiem do HiT miała miejsce na początku roku szkolnego 2022/23. Książka przygotowana przez profesora Wojciecha Roszkowskiego była mocno krytykowana ze względu na zawarte w niej treści – takich jak porównanie metody leczenia niepłodności, jaką jest in vitro, do hodowli.

W odpowiedzi na możliwość wprowadzenia podręcznika do szkół, burmistrz zapowiedział, że zakaże korzystania z niego w liceum w Ustrzykach Dolnych. Wypowiedział się na ten temat m.in. w TOK 360.

– Myślę, że każdy o zdrowych zmysłach, kto przeglądał ten podręcznik, nie tylko jeśli chodzi o fragment dotyczący in vitro, który tak naprawdę przelał czarę goryczy, ale każdą część tego podręcznika, powinien podjąć taką decyzję – powiedział w trakcie wywiadu.

W odpowiedzi na taką deklarację Romowicza, Czarnek nazwał go… idiotą.

Sz.P. ministrze @MEIN_GOV_PL @CzarnekP zamiast insynuować,że jestem idiotą zachęcam do odwiedzenia małej bieszczadzkiej Szkoły Podstawowej w Hoszowie.Uczy się w niej 24 uczniów,a ja jako organ prowadzący nadal ją prowadzę. Może by Pan w końcu poznał realne problemy oświaty.Odwagi— Bartosz Romowicz (@romowiczbartosz) August 19, 2022

Trzecie wybory Romowicza

Dodajmy, że nie jest to pierwszy start Romowicza w wyborach do parlamentu. Burmistrz Ustrzyk Dolnych kandydował po raz pierwszy do Sejmu z listy PSL z okręgu krośnieńsko-przemyskigo w wyborach w 2011 roku. Drugą próbę podjął w 2019 roku. Wówczas próbował swoich sił w wyborach do Senatu. W 2023 roku startuje jako przedstawiciel partii Szymona Hołowni. Jest z nią związany od marca 2021 roku.

Te słodziaki rządzą Polską