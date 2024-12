Bardzo mocny apel Lecha Wałęsy. Zwrócił się do Hołowni. Postawił sprawę jasno

Zwracam się z apelem, Zwracam się prośbą, do koalicji zwycięskiej w ostatnich wyborach parlamentarnych. Zwyciężyliście bo potrafiliście iść razem. Poznaliście jak rujnowano Ojczyznę właściwie wszędzie W KAŻDEJ DZIEDZINIE To niebezpieczna zorganizowana grupa gotowa na wszystko by Was zwalczyć W KAŻDY MOŻLIWY SPOSÓB.