Dzień nauczyciela

Barbara Nowacka zabrała głos na temat polskiej szkoły. Mocne słowa

Minister edukacji Barbara Nowacka zabrała głos na temat stanu polskiej edukacji. Przyznała, że przed polskimi szkołami stoi wielkie wyzwanie, a to, co już udało się uzyskać, to likwidacja szczucia na nauczycieli. - W ciągu dziesięciu miesięcy kierowania resortem przywróciliśmy dialog z nauczycielami - przyznała.