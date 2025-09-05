Barbara Nowacka broni edukacji zdrowotnej! Mówi o "pornolobby i seksualizacji dzieci"

Minister edukacji Barbara Nowacka broni nowego przedmiotu edukacji zdrowotnej, podkreślając jego rolę w ochronie młodzieży przed seksualizacją, uzależnieniami i kryzysem zdrowia psychicznego.

Nowacka krytykuje polityków i przedstawicieli Episkopatu nawołujących do rezygnacji z edukacji zdrowotnej, zarzucając im ignorancję i działanie na rzecz "pornolobby".

Edukacja zdrowotna ma dostarczać uczniom rzetelną wiedzę opartą na sprawdzonych źródłach, w przeciwieństwie do dezinformacji z internetu, a także uczyć obrony przed niepożądanym dotykiem.

Rodzice mają czas do 25 września na złożenie pisemnej rezygnacji z zajęć edukacji zdrowotnej dla swoich dzieci.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka zdecydowanie broni nowego przedmiotu, podkreślając jego znaczenie w kontekście współczesnych wyzwań. Wypowiedzi polityków i przedstawicieli Episkopatu, nawołujące do rezygnacji z edukacji zdrowotnej, minister Nowacka określiła mianem "głębokiej ignorancji", wynikającej z braku zapoznania się z podstawą programową. Barbara Nowacka wskazuje, że głównym celem edukacji zdrowotnej jest ochrona młodzieży przed negatywnymi zjawiskami, takimi jak kryzys zdrowia psychicznego, narażenie na pornografię i uzależnienia.

- Przeciwnicy edukacji zdrowotnej działają na rzecz pornolobby i seksualizacji dzieci. My w edukacji zdrowotnej chronimy przed seksualizacją – podkreśliła minister.

Zdrowie seksualne jako element holistycznego podejścia

Minister Nowacka zaznaczyła, że życie seksualne, będące częścią zdrowia i bezpieczeństwa, jest omawiane w ramach przedmiotu w zakresie zbliżonym do tego, co było wcześniej w wychowaniu do życia w rodzinie. Podkreśliła również konieczność nauki obrony przed niepożądanym dotykiem.

Ważnym argumentem minister jest potrzeba dostarczania uczniom rzetelnej wiedzy opartej na sprawdzonych źródłach, w przeciwieństwie do informacji pozyskiwanych z internetu, gdzie dzieci i nastolatki są narażone na nieprawdziwe treści, w tym strony pornograficzne.

Kontrowersje wokół edukacji zdrowotnej

Mimo argumentów ministerstwa, przedmiot budzi liczne kontrowersje. Wiele szkół odnotowuje masowe rezygnacje z uczestnictwa w zajęciach edukacji zdrowotnej. Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dziecko uczęszczało na zajęcia, mają czas do 25 września na złożenie pisemnej rezygnacji do dyrektora szkoły. Pełnoletni uczniowie muszą złożyć taką deklarację samodzielnie.

Czego ma nauczać edukacja zdrowotna?

Edukacja zdrowotna ma charakter interdyscyplinarny, łącząc elementy nauki o zdrowiu, nauk społecznych, medycznych, humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych. Przedmiot ma dotyczyć zdrowia w wymiarze psychicznym, fizycznym, seksualnym, środowiskowym i społecznym na wszystkich etapach życia, co podkreśla jego kompleksowy charakter i ma na celu przygotowanie młodzieży do świadomego i zdrowego życia.

