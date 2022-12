Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Chociaż Aleksander Kwaśniewski (68 l.) przestał sprawować urząd prezydenta 17 lat temu, to jego żona Jolanta wciąż dla wielu Polek pozostaje ikoną stylu. Nic dziwnego, w końcu ubiera się w najbardziej eleganckich i najdroższych sklepach, a przez to jest wzorem do naśladowania przez elegantki.

Bukiet kwiatów zamiast płaszcza

Ostatnio nasz fotoreporter zauważył ją podczas zakupów w stolicy. W jednym z ekskluzywnych butików Jolanta Kwaśniewska przymierzała płaszcz. Nie wiemy, czy zdecydowała się na jego zakup, ale ze sklepu wyszła za to z bukietem pięknych białych róż. Czy był to prezent od wielbiciela, czy od właściciela sklepu - tego nie wiadomo, jednak z pewnością najbardziej popularna była pierwsza dama wiedzie wciąż bajkowe życie! W końcu nie każdy wraz z zakupów z miłym upominkiem.

