Awaria samolotu. Na pokładzie Ryszard Czarnecki

Awaria samolotu

Najprawdopodobniej doszło do awarii samolotu lecącego do Monachium. Na pokładzie maszyny był europoseł Ryszard Czarnecki. Maszyna nagle musiała zawrócić do stolicy Polski. Co tam się wydarzyło? - Po 10 minutach lotu pani pilot przekazała, że z powodu problemów technicznych musimy wrócić do Warszawy - opisuje polityk w rozmowie z Wirtualną Polską. Polityk dodał:- Pilot powiedziała, że była kwestia silnika. Był słyszalny odgłos, jakby się coś zepsuło. Lecieliśmy na jednym silniku. Samolot spuścił paliwo i na tym jednym silniku dolecieliśmy do Warszawy.

Według wersji polityka pani pilot wyszła z kokpitu i przepraszała pasażerów. - Była bardzo blada - zauważył Ryszard Czarnecki. Po wylądowaniu miała ruszyć procedura przebookowywania pasażerów. Niektórzy zrezygnowali z lotu, a inni szukali kolejnych połączeń. - Zaraz po Monachium miałem lecieć do Waszyngtonu, gdzie miałem wystąpienie publiczne. Na szczęście po południu, więc jest nadzieja, że zdążę - powiedział Wirtualnej Polsce Ryszard Czarnecki.

