Awantura w TVN24. Poseł PiS puścił filmik, prowadząca ostro zareagowała

Wieczór 12 maja 2025 roku, poza debatą prezydencką transmitowaną w TVP, Polsacie i TVN, przyniósł też emocje w mediach komentujących to wydarzenie. W TVN24, w programie emitowanym bezpośrednio po debacie, doszło do wyraźnego spięcia między politykami, kiedy to Zbigniew Bogucki (PiS) sięgnął po telefon i odtworzył filmik z internetu. Reakcja Aleksandry Gajewskiej (KO) oraz dziennikarki Moniki Olejnik była natychmiastowa: „Co pan robi?”.

O co poszło? Spór o mieszkania Karola Nawrockiego i eksmisję w Warszawie

Tematem, który wzbudził największe napięcie, była afera mieszkaniowa Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy – Onet ujawnił, że Nawrocki, wbrew wcześniejszym deklaracjom, posiada nie jedno, a dwa mieszkania w Gdańsku: jedno, w którym mieszka z rodziną, oraz drugie – kawalerkę, przekazaną mu w ramach umowy dożywocia.

Podczas programu Zbigniew Bogucki próbował bronić kandydata PiS, tłumacząc, że Nawrocki wykazał oba mieszkania w oświadczeniu majątkowym jako prezes IPN. ,,To mieszkanie w ramach tej umowy wykazywał formalnie w oświadczeniu”` – zaznaczał poseł.

W rozmowę wtrącała się Aleksandra Gajewska, wyrażając wątpliwości wobec tej wersji. „Rozumiem pana nerwowość. Jakby mi ktoś wciskał ósmą wersję w sprawie mieszkania Nawrockiego, też byłabym w emocjach jak pan” – mówiła.

Filmik z telefonu i reakcja prowadzącej: „Co pan robi?”

Kiedy dyskusja zeszła na temat eksmisji w Warszawie, Zbigniew Bogucki nawiązał do jednej z sytuacji, o której mówił wcześniej. W tym kontekście sięgnął po telefon i uruchomił nagranie, które – jego zdaniem – miało potwierdzać tezę o eksmisjach w stolicy. Takie działanie wzbudziło natychmiastową reakcję współuczestników debaty.

„Co pan robi?” – zapytała Gajewska. Te same słowa powtórzyła Monika Olejnik, a prowadząca zasugerowała, że rozmowa powinna dobiec końca. „Ja myślę, że czas kończyć tę debatę” – skwitowała dziennikarka TVN24.

Mieszkanie, emocje i polityka. Czy temat będzie wracał?

Sprawa mieszkań Karola Nawrockiego, choć wyjaśniana przez samego kandydata i jego środowisko, pozostaje jednym z gorętszych wątków ostatnich dni kampanii. Sam Nawrocki zadeklarował już, że kontrowersyjne mieszkanie w Gdańsku zostanie przekazane na cele charytatywne.

Jednak komentarze polityków oraz reakcje mediów pokazują, że temat wciąż budzi silne emocje – zarówno w studiu telewizyjnym, jak i w opinii publicznej. Zbliżające się wybory prezydenckie 2025 sprawiają, że każda wypowiedź i każde zachowanie są oceniane pod kątem politycznej wiarygodności i wizerunku.

