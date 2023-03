Sejm zajmował się w środę (8 mrca) projektem ustawy o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według uzasadnienia ma on na celu zniesienie opłaty abonamentowej oraz likwidację tworzonego oraz rozpowszechnianego przez Telewizję Publiczną programu informacyjno-publicystycznego TVP Info. Na sprawozdawcę projektu został wybrany Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wielokrotnie wspominał o konieczności zlikwidowania TVP Info. - Misją mediów publicznych powinno być mówienie prawdy - mówił.

- W ostatnich latach do TVP przekazano już ponad 10 mld zł na tępą i szkodliwą propagandę. Stworzyliście karykaturę publicznego nadawcy. Ta maszyna hejtu jest świetnie naoliwiona. Wszystko sprofilowane pod kolejną nagonkę - przyznał. Zaznaczył, że mówi "w imieniu obywateli, którzy mają dość tej propagandy". Stygmatyzujecie, wykluczacie, atakujecie. Często sprawiacie, że dyskusja o sprawach trudnych staje się jeszcze trudniejsza. Zwracam się do wszystkich Polek i Polaków z aktem oskarżenia TVP Info. Taka stacja w tej formie nie powinna istnieć" - powiedział Trzaskowski.

Po słowach Trzaskowskiego głos zabrał Marek Suski: - To co teraz mówicie, to atak na wolność słowa. Prawdy nie jesteście w stanie znieść, dlatego chcecie zlikwidować Telewizję Publiczną - ocenił ostro poseł PiS Marek Suski. Poseł Suski złożył wniosek o odrzucenie wspominanego projektu. - Nie ma co takich wypocin popierać - uciął krótko.

