Awantura w rocznicę śmierci. Posłanka Filiks nie wytrzymała po wpisie Morawieckiego. Poleciały gromy

Śmierć Marka Rosiaka wstrząsnęła Polską. Pokazała, do czego prowadzi nieokiełznana i nieposkromiona nienawiść podsycana przez fałszywe narracje i antagonizowanie społeczeństwa. Tamte dramatyczne wydarzenia powinny być drogowskazem dla Polaków także dziś. Nie pogrążajmy się w niekończących się politycznych animozjach, nie pozwalajmy, by opanowywał nas gniew i chęć zemsty. Nie dopuśćmy do tego, by zdarzenia takie jak te z Łodzi sprzed kilkunastu lat kiedykolwiek się powtórzyły.