Awantura na konferencji PO. Nagle pojawił się wiceminister Kowalski! Poseł Myrcha nie wytrzymał: "Janusz, strasznie plujesz jak mówisz"

Awantura na konferencji polityków KO. Nagle pojawił się Kowalski. " Janusz strasznie plujesz jak mówisz naprawdę, przestań!"

Politycy KO zwołali konferencję. Padło wiele mocnych słów, a osoby, o których mówiono były tam przedstawione jako tekturowe figury. W pewnym momencie za plecami m.in. posła Arkadiusza Myrchy, wyrośli politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym rzecznik PiS Rafał Bochenek i wiceminister Janusz Kowalski. Mieli ze sobą również kartonowe postacie, ale przedstawiające osoby związane z PO. Myrcha apelował do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, by nie zasłaniał się młodszymi kolegami, a stanie do debaty z Donaldem Tuskiem i porozmawiał o prawdziwej sytuacji w Polsce. - Niech się pan panie prezesie nie boi - mówił Myrcha. Nagle przybyli zaczęli przeszkadzać przemawiającym, a w pewnym momencie Myrcha zaczepił obecnego tam Kowalskiego. Na co wiceminister zaczął pokrzykiwać: - Ujawnić majątek Tuska! Pokażcie majątek Tuska! Niech Tusk się nie boi i ujawni majątek, niech nie będzie miękiszonem!

Nagle doszło do zaskakującej sytuacji, gdy glos zabierał Myrcha, a Kowalski pokrzykiwał zza jego pleców, nagle młody poseł KO rzucił: - Janusz strasznie plujesz jak mówisz naprawdę, przestań! Na te słowa Kowalski zareagował mówiąc: - To powiedz prawdę o majątku Tuska! - odpowiedział mu Kowalski.

Rany, jaki ten Kowalski jest jadowity. Normalnie pluje jadem. pic.twitter.com/OO16Ivi2t8— Kinga Gajewska (@gajewska_kinga) July 19, 2023