Awantura między Mastalerkiem a Błaszczakiem. "Mogę już zakończyć karierę". Wojna na prawicy?!

Konflikt polityków prawicy

Marcin Mastalerek ma ambicję wystartować w wyborach prezydenckich. O jego kandydaturę został zapytany Mariusz Błaszczak w TOK FM. – Uważam, że byłby złym kandydatem. Tak oceniam jego aktywność polityczną. Trzeba budować. Pan Mastalerek nic nie zbudował, tak jak i nic nie zbudowali ci, którzy dziś Polską rządzą – oznajmił Błaszczak.

Potężna awantura na komisji śledczej! „Szczerzy pan sztuczne zęby!". „A Pani botoks!"

O komentarz do tej wypowiedzi Mastalerek został zapytany w TVN24. – No to chyba nie mam już nic do zrobienia, tylko mogę wyjść z tego studia i kończyć karierę – zażartował polityk. Przypomniał też, że kiedy był rzecznikiem PiS w 2015 r. Błaszczak powtarzał napisane mu słowa. – I to były chyba ostatnie mądre słowa, które pan przewodniczący Błaszczak powiedział – stwierdził prezydencki minister.

"Współczuję prezydentowi Dudzie"

Błaszczak odgryzł się w TVN24. - Współczuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Skoro ma takiego współpracownika, to naprawdę bardzo duże wyzwanie przed panem prezydentem - podsumował wojnę z Mastalerkiem były szef MON Mariusz Błaszczak. ABR

Warzecha Kontra Mastalerek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.