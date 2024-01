Aukcje polityków WOŚP: Filiżanki od Dudy, cekinowa suknia od pierwszej damy, a od Hołowni barierka sprzed Sejmu!

Za zebrane w tym roku środki WOŚP chce kupić sprzęt medyczny dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 takich oddziałów dla dorosłych. Fundacja Jerzego Owsiaka (71 l.) zamierza kupić m.in. urządzenia do diagnostyki obrazowej, spirometry i sprzęt do rehabilitacji. Politycy chętnie włączyli się w akcję. Prezydent Andrzej Duda (52 l.) przekazał na aukcję zestaw filiżanek do espresso, a jego małżonka Agata Kornhauser-Duda (52 l.) przekazała wieczorową suknię wyszywaną cekinami w kolorze złotym z Atelier „Ela Piorun”. Druga osoba w państwie - marszałek Sejmu, Szymon Hołownia (48 l.) przekazał dla WOŚP… barierkę, która ogradzała budynek parlamentu podczas rządów PiS. Na zamieszczonym w internecie wideo, polityk składa na barierce swój podpis. - Barierka jest do wylicytowania wraz z - uwaga - obiadem ze skromnym marszałkiem rotacyjnym – mówi Hołownia.

Premier Donald Tusk wystawił z kolei na aukcję wyjątkowy automatyczny ołówek, który generał Władysław Sikorski otrzymał w trakcie swojej podróży do USA od szefa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Tusk dostał go od Zbigniew Sztranca, dla którego ołówek - wykonany z dodatkiem złota - jest cenną rodzinną pamiątką. Wraz z ołówkiem Tusk przekazał na aukcję książkę „Upadek cesarstwa rzymskiego”, podpisaną pamiątką po generale Sikorskim.

Wiceminister rolnictwa, Michał Kołodziejczak (36 l.) sprzedaje na aukcji skuter Vespa. - Symbol bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami w okręgu 37 gnieźnieńsko-konińskim. Wierzę, że będzie również symbolem pojednania i przyniesie nowemu użytkownikowi wiele szczęścia – napisał polityk w opisie aukcji. Tym skuterem Kołodziejczak od czerwca 2023 r. przemieszczał się też po Warszawie (dotarł nim np. na wywiad do „Super Expressu”).

Zamiast przedmiotów, część polityków przeznaczyło na aukcje możliwość zwiedzenia Sejmu oraz zjedzenie obiadu w swoim towarzystwie. Taką atrakcję zaoferowali m.in.: wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (44 l.) i oraz ministra ds. społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Buczyńska (38 l.). Z kolei wiceministra edukacji Barbara Nowacka (49 l.) zaoferowała zwiedzanie śródmieścia stolicy z varsawianistą, zwiedzanie zabytkowego gmachu resortu oraz rozmowę z ministrą przy herbacie.

NIŻEJ ZOBACZYCIE WSZYSTKIE PRZEDMIOTY PRZEKAZANE NA WOŚP

Sonda Czy wspierasz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Tak Nie