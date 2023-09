i Autor: Trolek12/Wikipedia.org Polityk, przedsiębiorca i samorządowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, wiceprzewodniczący Nowoczesnej.

Policja zadziałała

Atak na busa posła Witolda Zembaczyńskiego. Postawili zarzuty 40-letniemu Markowi!

jot | PAP 14:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Groźby karalne, zniszczenie mienia i posiadanie narkotyków - to zarzuty jakie we wtorek (5.09) prokurator przedstawił 40-letniemu Markowi Cz. podejrzanemu o wybicie szyby w samochodzie należącym do posła Witolda Zembaczyńskiego. Przypomnijmy, że do ataku na busa polityka doszło w minioną niedzielę.