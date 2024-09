Arkadiusz Myrcha o zatrzymaniu Ryszarda Czarneckiego. O co chodzi?

- To jest zatrzymanie w związku ze śledztwem prowadzonym przez pion przestępczości zorganizowanej na Śląsku i dotyczy Collegium Humanum. To nie jest sprawa kilometrówek, która zbulwersowała ostatnio Polaków - powiedział w rozmowie z RMF FM. - Doszło do zatrzymania, bo było ryzyko mataczenia czy też uzgadniania wzajemnych wersji - dodał.