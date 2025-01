Arkadiusz Myrcha i prof. Andrzej Rychard w "Expressie Biedrzyckiej"

Kim jest Donald Trump? Nowy prezydent USA to bardzo kontrowersyjna postać

Po weekendowej przerwie z nową werwą Kamila Biedrzycka wróci do porannych rozmów ze swoimi wyjątkowymi gośćmi! W poniedziałek 20 stycznia w "Expressie Biedrzyckiej" pojawią się wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO i prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Jak zwykle tematów do rozmów nie zabraknie, a być może znów podczas transmisji na żywo dojdzie do zaskoczeń… Niedawno bowiem senator Krzysztof Kwiatkowski zrobił niespodziankę widzom jak i prowadzącej, wyciągając wielki plakat Wielkiego Bu. Aby nic nie przegapić, program można będzie oglądać na naszej stronie głównej se.pl, na naszym fanpage'u na Facebooku i na naszym kanale w serwisie YouTube.