Sedno Sprawy 3.12.2024

Ardanowski o tym jak PiS wybierał kandydata na prezydenta: "Obserwowałem to zażenowaniem"

Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że ceni Karola Nawrockiego, ale nie wierzy, że uda mu się osiągnąć dobry wynik w wyborach prezydenckich. - Patrzyłem z dużym zażenowaniem na tryb wyłonienia tego kandydata. Ten narady przy Nowogrodzkiej, to zastanawianie się kto to ma być żeby się nie wzmocnił na tyle, żeby w przyszłości może prezesowi nie zagroził, żeby był potulny i posłuszny bo to jest ten podstawowy wyznacznik kandydata - mówił w "Sednie Sprawy"