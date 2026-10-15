Apel prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o zjednoczenie sił na prawicy.

Propozycja stworzenia "jednej wielkiej patriotycznej listy".

Główny cel: pokonanie obecnego rządu Donalda Tuska.

Oskarżenia o niszczenie Polski i zagrożenie dla suwerenności kraju.

Wezwanie polityków prawicy do odrzucenia osobistych ambicji i "ludzkich słabości".

Jedna lista, by zatrzymać rząd Tuska

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas czwartkowej konwencji w Krakowie wystosował mocny apel do całej sceny politycznej na prawicy. W sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, w obecności m.in. wiceprezesa partii i kandydata na premiera Przemysława Czarnka oraz wiceprezes PiS Beaty Szydło, lider Zjednoczonej Prawicy mówił o konieczności zjednoczenia. Jego zdaniem tylko w ten sposób można odsunąć od władzy obecną koalicję.

Podczas konwencji w Krakowie prezes PiS wezwał do przezwyciężenia podziałów i utworzenia "jednej wielkiej patriotycznej listy". To właśnie taka formuła ma zapewnić prawicy zwycięstwo w kolejnych wyborach.

Będziemy dążyli do tego, by powstała Zjednoczona Prawica, w tej szerokiej formule. Ale, jeżeli by się to nie udało, nie daj Panie Boże, to także w tej węższej – powiedział lider opozycji.

Jarosław Kaczyński nie pozostawił wątpliwości, że jego celem jest powrót do władzy. Podkreślił, że tylko zjednoczony obóz patriotyczny jest w stanie realnie przeciwstawić się działaniom rządu Donalda Tuska.

Kaczyński oskarża: Polska jest zagrożona

Głównym motywem apelu prezesa PiS jest jego ocena obecnej sytuacji w kraju. Jarosław Kaczyński nie przebierał w słowach, mówiąc o ostatnich trzech latach rządów obecnej koalicji. Jego zdaniem to czas, w którym Polska znalazła się w niebezpieczeństwie.

Prezes PiS zarzucił obecnemu rządowi Donalda Tuska niszczenie i sprzedawanie Polski, oceniając jednocześnie, że suwerenność kraju została w ostatnim czasie zagrożona. Według niego Polacy zasługują na sukces, który będzie odczuwalny nie tylko w skali całego państwa, ale także w życiu każdej rodziny.

Te ostatnie trzy lata pokazały, że jest tak, iż to trwanie [niepodległego i suwerennego państwa – przyp. red.] może zostać podważone. Już zostało w jakiejś mierze zagrożone, jeszcze nie podważone, ale zagrożone – powiedział prezes Kaczyński.

Słowa Kaczyńskiego jasno pokazują, że lider Prawa i Sprawiedliwości postrzega nadchodzące wybory jako walkę o fundamentalne interesy państwa, a stworzenie szerokiej "listy patriotycznej" w stylu Zjednoczonej Prawicy ma być odpowiedzią na te zagrożenia.

Apel do polityków. "Odrzućcie ludzkie słabości"

Przesłanie Jarosława Kaczyńskiego było skierowane nie tylko do wyborców, ale przede wszystkim do polityków prawicowych. Lider PiS dał do zrozumienia, że jedność wymaga poświęceń i odłożenia na bok osobistych animozji czy ambicji, które w przeszłości dzieliły ten obóz polityczny.

Wszystko, co przeszkadza jedności, trzeba odrzucić. Wszystko, co wynika z naszych, mówię tu w tym wypadku o politykach, ludzkich słabości, bo przecież nikt z nas nie jest idealny, też trzeba próbować odrzucić – zaapelował.

To bezpośrednie wezwanie do współpracy w ramach projektu Zjednoczona Prawica i budowy wspólnej listy wyborczej. Czas pokaże, czy inne ugrupowania i liderzy prawicy odpowiedzą na ten apel. Prezes PiS zakończył swoje wystąpienie w Krakowie bardzo optymistycznie, wyrażając głęboką wiarę w powodzenie swojego planu.

Wierzę w sukces. Zwycięstwo Polski. Nasze zwycięstwo – podsumował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

KACZYŃSKI JEST GENIALNY, ALE NIE NIEOMYLNY – MÓWI SZYNKOWSKI VEL SĘK.