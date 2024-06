Anna Maria Żukowska szczerze o wyniku Lewicy w wyborach do PE. Biedroń i Czarzasty do dymisji?

Co za cios! Orban zrównał Tuska i Kaczyńskiego! Poważne oskarżenie!

Po wyborach do europarlamentu

Anna Maria Żukowska jest znana przede wszystkim ze swoich wypowiedzi, które często wywołują wiele emocji. Posłanka nigdy nie gryzie się w język i prosto z mostu wyraża swoje opinie. Teraz została poproszona o skomentowanie słabego wyniku Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Piosenka Lewicy jest bardzo fajna i superwesoła, ale chyba nie przystaje do obecnych czasów. Rezonowała z innymi emocjami, była z innych czasów. Tymczasem najważniejszym tematem kampanii było bezpieczeństwo: granica, bezpieczeństwo socjalne i energetyczne - powiedziała w Radiu Zet.

Zdaniem polityczki problemem mógł być także sposób prowadzenia kampanii wyborczej. Uznała, że już czwarty raz była robiona w ten sam sposób, choć wiele się zmieniło. Anna Maria Żukowska została także zapytana, czy w związku z wynikiem Lewicy jej przewodniczący, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, powinni się podać do dymisji.

- Oni muszą sobie najpierw sami odpowiedzieć na to pytanie, bo to ich decyzje. Sugerowałabym, by na spokojnie przemyśleć, jakie zmiany zaszłyby w związku z przetasowaniami kadrowymi - stwierdziła.

Co z kolei myśli na temat szefowej sztabów Lewicy i ministrze do spraw równości, Katarzynie Kotuli? - Musi przemyśleć, czy zbudowała dobrą ekipę w tym sztabie i czy taki zespół odpowiadał na wyzwania, które stawiali wyborczynie i wyborcy - oceniła Anna Maria Żukowska.

Posłanka odniosła się także do własnej porażki w wyborach, mimo pierwszego miejsca na liście. - Kampanię traktowałam jako możliwość zapoznania się bezpośrednio blisko z innym terenem, niż ten, w którym do tej pory startowałam. Dało mi to dużo wiedzy, którą mam nadzieję, że będę mogła wykorzystać, sugerując rozwiązania strategiczne programowe - skomentowała.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Anna Maria Żukowska:

Quiz. Co wiesz o Lewicy? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Lewica to projekt polityczny, który powstał w: 2000 r. 2016 r. 2019 r. Dalej