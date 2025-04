Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 09.04.2025

Anna Maria Zukowska ostrzega: "Polskiej służbie zdrowia grozi prywatyzacja"

Lewica mocno protestuje przeciw obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zdaniem Anny Marii Żukowskiej to ruch mogący prowadzić w dalszej perspektywie nawet do prywatyzacji szpitali i całej służby zdrowia. - Lewica nie pozwoli na to bo jest w rządzie i póki jest w rządzie to będzie stawiać temu tamę - zapewnia gość "Sedna Sprawy".