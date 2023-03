Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Anna Maria Żukowska ostro o władzy. Mowa o "łupach"

jot 11:58

Posłanka Anna Maria Żukowska gościła w "Sednie sprawy" i została zapytana o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. - NIK weszła do tej instytucji wcześniej CBA zaczęło przyglądać się, kontrolować NCBR. Czy ktoś już powinien stracić stanowisko za to co dzieje się w tej instytucji zarządzającej potężnymi środkami? - padło pytanie. - To co się dzieje w NCBR jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w każdej innej instytucji państwowej, a wynika to z podejścia do tychże instytucji przez dwie partie rządzące przez PiS i Solidarną Polskę, które podchodzą do tego na zasadzie podziału łupów wojennych - oceniła polityczka.