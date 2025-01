Zobacz, jak Karol Nawrocki pędzi do wyborców: "Jeśli doszło do wykroczenia z góry przepraszamy"

Jak podkreślił we wpisie na platformie X polski prezydent, "nasze kraje łączą wieloletnie przyjaźnie i wiara w te same wartości: wolność i demokrację. Jestem przekonany, że Pana prezydentura będzie nadal sprzyjać umacnianiu tych więzi na płaszczyźnie politycznej, bezpieczeństwa i gospodarczej" - dodał.

Andrzej Duda dodał, że liczy "na dalszą owocną współpracę, która z pewnością przyczyni się do wzmocnienia sojuszu polsko-amerykańskiego". "Życzę Panu i Pańskiej rodzinie zdrowia, dobrobytu i sukcesów w nadchodzących latach" - stwierdził prezydent RP.

Swój wpis na platformie X zakończył dwoma zwrotami: "Niech Bóg błogosławi Amerykę! Niech Bóg błogosławi Polskę!".

Wcześniej Andrzej Duda wyjaśniał swoją nieobecność na zaprzysiężeniu Trumpa: "ja nie mam wątpliwości co do moich dobrych relacji z prezydentem Donaldem Trumpem i nie muszę stać w tłumie, żeby te dobre relacje pokazywać, one po prostu są" – stwierdził Duda.

Prezydent zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie relacji Polski z USA, szczególnie w kontekście współpracy w ramach NATO oraz wspólnych projektów energetycznych. Zdaniem Dudy relacje te są nie tylko symbolem bliskiego partnerstwa, ale także fundamentem bezpieczeństwa dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Po zaprzysiężeniu nowego prezydenta USA wpis zamieścił również marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Witamy prezydenta Trumpa. Jesteśmy gotowi współpracować, dyskutować i wspólnie robić interesy" - zadeklarował polityk zwracając się do niego w języku angielskim. Po czym już po polsku dodał: "I niech Bóg nas ma w opiece".

