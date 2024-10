i Autor: (AP Photo/Mark Schiefelbein

odwołany wyjazd

Andrzej Duda w ostatniej chwili zmienia plany! Wszystko przez Joe Bidena

Ledwie we wtorek 8 października Donald Tusk zdradził, że to prezydent Andrzej Duda będzie reprezentował Polskę na sobotnim spotkaniu Grupy Ramstein, a już w środę słowa te stały się nieaktualne. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że nie jedzie on jednak na szczyt dotyczący obrony Ukrainy. Do takiej decyzji miała go skłonić zmiana formuły spotkania po tym, jak swoją wizytę u naszych zachodnich sąsiadów odwołał prezydent USA Joe Biden.