Andrzej Duda ujawnił przebieg rozmowy z Donaldem Tuskiem. Wyborcy PiS będą w szoku!

W poniedziałek (11 grudnia) rano swoje expose wygłosił Mateusz Morawiecki, a już po południu odbyło się głosowanie wniosku o wotum zaufania, którego to gabinet Morawieckiego nie uzyskał. Później doszło do głosowania nad kandydatem Sejmu na premiera, wskazano Donalda Tuska. Wieczorem zaś, po głosowani nad kandydaturą Tuska, szef PO już w roli przyszłego premiera udał się na rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Po spotkaniu politycy nie mówili, o czym dokładnie rozmawiali. Ale we wtorek głos w sprawie zabrał Andrzej Duda: - Umówiliśmy się na jutro, na godz. 9 rano, na zaprzysiężenie rządu, aby umożliwić rządowi jak najszybsze, jak najsprawniejsze funkcjonowanie - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, który w Genewie bierze udział w spotkaniu wysokiego szczebla z okazji 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Pytany przez dziennikarzy o poniedziałkowe spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, Andrzej Duda przyznał, że pytali o to także prezydenci innych państw obecni w Genewie. - Kwestia wyborów w Polsce i organizacji przyszłego rządu jest w żywym zainteresowaniu prezydentów. Rozmawiałem z prezydent Słowenii, prezydent Grecji, prezydentem Austrii, prezydentem Estonii. Prezydent Szwajcarii również o to pytał, także panowie komisarze o tę kwestię pytali - powiedział prezydent Duda. Poinformował, że w poniedziałek odbył z Donaldem Tuskiem dłuższą rozmowę, "by spokojnie ustalić przebieg procesu konstytucyjnego, który trzeba w najbliższych dniach przeprowadzić".

Duda wskazał, że umówił się z Tuskiem na wczesną godzinę zaprzysiężenia, by nowy rząd mógł sprawnie pracować, a także: - Premier Tusk powiedział, że chce zdążyć na spotkanie ws. Bałkanów zaplanowane już jutro południu i później na dalsze obrady Rady Europejskiej. Powiedziałem, że dostosujemy godzinę, by mógł zdążyć załatwić wszystkie sprawy rządowe na miejscu, które trzeba załatwić w pierwszym inauguracyjnym dniu działania rządu, a następnie by mógł się spokojnie udać, by prowadzić sprawy państwowe - powiedział prezydent. Takie nastawienie pokazuje nastawienie na współpracę. Na 13 grudnia zaplanowany jest szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie, a na 14–15 grudnia posiedzenie Rady Europejskiej.