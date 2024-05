Andrzej Duda tego nie zrobi?! Sensacyjne doniesienia

Fatalna wtopa kandydatki Konfederacji do PE! To może ją zrujnować

Z ustaleń "Dziennika Zachodniego" wynika, że prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy dotyczącej uznania języka śląskiego za język regionalny. - Ustawa może jednak napotkać inną przeszkodę nie do przeskoczenia. Według naszych informacji pochodzących ze źródeł bliskich prezydentowi, Andrzej Duda nie podpisze ustawy o języku śląskim. Uzasadnienie decyzji prezydenta RP nie jest jeszcze znane, ale sama decyzja nie jest zaskoczeniem - czytamy na dzieennikzachodni.pl. Przypomnijmy, że za ustawą głosowało 236 posłów, przeciwko było 186, a 5 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu, spodziewane jest, że ustawa zostanie przyjęta w Senacie. Następnie trafi ona do prezydenta.

Co oznacza, jeśli śląski zostałby językiem regionalnym? Oznacza to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 proc. mieszkańców, dofinansowanie działalności związanej z zachowaniem języka śląskiego czy wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim.

