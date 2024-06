Andrzej Duda spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Z czym prezydent wróci z Chin?

DUDA W CHINACH

Prezydent Andrzej Duda składa wizytę w Chinach. W poniedziałek w Pekinie w Wielkim Pałacu Ludowym spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Przed wejściem odbyła się oficjalna ceremonia powitania pary prezydenckiej.- Druga wizyta w Chinach jest niezmiernie ważna z kilku przyczyn. W znaczeniu symbolicznym to ważne, jeśli chodzi o budowanie wzajemnych polsko-chińskich relacji, więzi międzyludzkich. To ostatni rok mojej drugiej kadencji. Mam nadzieję, że nasze polsko-chińskie relacje będą zawsze bardzo dobre - mówił Duda w czasie spotkania.

- Cieszę się, że mogę przyczyniać się do budowania polsko-chińskich relacji. To ważne, że współpracujemy ze sobą na wielu forach. (...) Wierzę, że nasze działania w ramach sprawowania prezydencji w Unii Europejskiej będą mogły przyczynić się do budowania naszych wzajemnych relacji. Mam nadzieję, że pan prezydent przyjmie nasze zaproszenie do Polski - zwrócił się do chińskiego przywódcy.

Jak mówił prezydent, Polskę z Chinami łączą "dobre relacje dyplomatyczne, dobre relacje polityczne, dobre relacje międzyludzkie oparte na wzajemnym szacunku". - One zawsze takie były, są i mam nadzieję, że takie zawsze będą w przyszłości - powiedział prezydent.

- Cieszę się ogromnie, że także i dzięki temu - co jest dla mnie ogromnym zaszczytem - że pan prezydent nazywa mnie przyjacielem, mogę się przyczyniać do budowania tych relacji razem z panem prezydentem - zaznaczył Duda, zwracając się do Xi Jinpinga.

Duda spotkał się też z chińskim premierem

Wcześniej w poniedziałek Duda spotkał się z premierem Li Qiangiem. Podczas rozmowy przypomniał, że po objęciu urzędu prezydenta, w jedną z pierwszych wizyt zagranicznych udał się do Chin.

Duda podkreślił, że relacje między oboma państwami opierają się na szacunku oraz uznaniu i liczy, że pozostaną takie na zawsze. - Rozpoczynam ostatni rok mojego urzędowania, ostatni rok drugiej kadencji prezydenckiej i cieszę się, że również ta podróż tutaj ma miejsce, bo dla mnie to jest element domknięcia procesu budowania współpracy pomiędzy naszymi państwami - oświadczył Duda.

Zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzimy 75. rocznicę ustanowienia relacji dyplomatycznych między Polską a Chinami. Jak ocenił, przez cały ten okres były one bardzo dobre.

Podpisane porozumienia

W obecności obydwu prezydentów podpisano pięć porozumień: w sprawie promowania dwustronnej współpracy w handlu, promowania dwukierunkowej współpracy inwestycyjnej, planu pracy w zakresie wyznaczania stref i regionalizacji w odniesieniu do HPAI (grypy ptaków), wymagań w zakresie inspekcji i kwarantanny fasoli eksportowanej z Polski do Chin, a także w sprawie opracowania słownika chińsko-polskiego i polsko-chińskiego.

Za szczególnie ważne uważa się uznanie przez władze w Pekinie regionalizacji w odniesieniu do występowania ognisk HPAI. Obecnie wystąpienie choroby w dowolnym regionie kraju skutkuje zakazem eksportu produktów drobiarskich z całej Polski.

🇵🇱🇨🇳 W Wielkim Pałacu Ludowym w Pekinie odbyła się ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta RP @AndrzejDuda i Małżonki przez Przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga i Małżonkę. pic.twitter.com/yKxgjB22DB— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 24, 2024

Chiny zaczynają być mocarstwem europejskim?! Jacek Bartosiak o geopolityce [RAPORT ZŁOTOROWICZA] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.