Andrzej Duda przedrzeźniał 94-letniego Adam Strzembosza. Reakcja profesora może zdziwić. "Ja to akceptuję"

Prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz: To nie jest skala nieprawidłowości, która mogła przesądzić o wyniku wyborów

W wywiadzie dla Radia Wnet prezydent Andrzej Duda odniósł się krytycznie do środowiska prawniczego, krytykował elity prawnicze, zarzucając im utratę wpływów na obsadzanie stanowisk w wymiarze sprawiedliwości i bronienie systemu stworzonego w latach 90., z którego miało korzystać młodsze pokolenie prawników. W pewnym momencie, komentując słowa prof. Adama Strzembosza, zaczął naśladować jego głos.

- Bo jak powiedział pan Strzembosz: "wymiar sprawiedliwości i środowisko sędziowskie oczyści się samo". Nic się nie oczyściło - powiedział prezydent, imitując charakterystyczny sposób mówienia profesora.

Nagranie z tym fragmentem błyskawicznie obiegło sięć, a zachowanie prezydenta to spotkało się z falą krytyki w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za nieeleganckie przedrzeźnianie osoby starszej i zasłużonej.

Reakcja prof. Strzembosza

Teraz głos w sprawie zabrał sam prof. Adam Strzembosz. Zapytany przez Wirtualną Polskę, czy chciałby coś powiedzieć Andrzejowi Dudzie, stwierdził, że nie ma takiej rzeczy.

- Każdy działa tak, jak dyktuje mu serce i jego kultura. Dla mnie to nie jest żadne obrażanie się na pana prezydenta. Pan prezydent przyjął taką formę wypowiedzi i ja to akceptuję - oznajmił.

Były I prezes Sądu Najwyższego stwierdził, że w ten sposób prezydent chciał wyrazić swoją opinię na jego temat.

- Byłem wobec pana prezydenta bardzo niemiły w sensie zarzutów, jakie mu stawiałem. Wydaje mi się, że robiłem to kulturalnie i merytorycznie. Pan prezydent nie musi mnie lubić i rozumiem, że chciał jakoś zaznaczyć swój stosunek do mnie. Nie przywiązuję do tego rodzaju zachowań żadnej wagi. Ludzie są o różnych poglądach, postawach i różnej kulturze - tłumaczył prof. Strzembosz.

Prof. Strzembosz o Karolu Nawrockim

Prof. Adam Strzembosz odniósł się również do wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta, wyrażając obawy co do przyszłości praworządności w Polsce.

- To jest ogromny problem, że znowu stanowisko prezydenta w Polsce zajął człowiek, który prawdopodobnie będzie blokował takie zmiany, które mają doprowadzić do przywrócenia praworządności w Polsce. Ja nad tym bardzo boleję, ale cóż... Trzeba się dostosować do realiów sytuacji - podsumował profesor.

